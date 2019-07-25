Rektör Çomaklı’dan üniversite adaylarına önemli tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite bünyesinde yayın yapan Radyo A'da, Elif Yılmaz'ın sunduğu "Misafir Odası" programına konuk oldu.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, üniversite tercih dönemindeki adaylara; hem Anadolu Üniversitesi'nin faaliyet ve olanakları hakkında bilgiler verdi, hem de öğrencilerin üniversiteye dair merak ettiği konularla ilgili sorularını yanıtladı. Üniversite adaylarına tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, adayların, hayal ve isteklerini göz önünde bulundurarak tercih yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Gelişen ve değişen dünyada hızlı bir süreç yaşandığına değinen Rektör Çomaklı, "Dijital hayat dediğimiz bir yaşam var. Bu durum öğrencilerin tercihlerinin şekillenmesinde etkili olabilir. Hayallerini bu hususlara dikkat ederek yeniden şekillendirebilirler. Mesela, öğretmenlik düşünen biri; tercihini bilgisayar öğretmenliğinden yana kullanabilir. Aynı şekilde teknik konulara ilgisi olan biri mühendislikle sınırlı kalmak yerine farklı sektörlere yönelmeyi düşünebilir" dedi.

Rektör Çomaklı'dan global kampüs vurgusu

Problemlere çözüm odaklı yaklaştıklarının altını çizen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Üniversitemiz, akademik ve idari personeliyle öğrencilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenip bunları gidermeye çalışıyor. Anadolu Üniversitesinin öğrenci dostu bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer özelliğimiz ise global üniversite olmamızdır. Çünkü Anadolu Üniversitesi sadece Türkiye'nin 81 ilinde değil, dünyada da sınav merkezleri, kampüsleri bulunan ve buralarda da önemli ikili anlaşmalara imza atan global bir üniversite olarak dikkat çekiyor. İşte bu nokta da diğer üniversitelerden farkımız ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Şehrin kendine özgü tarihi ve kültürel yapısı var"

Eskişehir'deki öğrenci yaşamından da bahseden Rektör Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Eskişehir'de öğrenci olmanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehir yaşamı sürekli canlı ve hareketli. Şehir bu özeliklerinin yanında ulaşım kolaylığı açısından da oldukça önem taşıyor. Hızlı tren hizmeti ile Ankara, İstanbul, Konya gibi önemli ve büyük kentlere ulaşmak çok kolay. Eskişehir'de dikkat çeken konulardan biri de; gelişmiş sağlık hizmetleri ve sağlıkla ilgili sorunların yaşanmaması. Aynı zamanda Eskişehir'in rahatlıkla güvenli bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda emniyet güçleri oldukça iyi çalışıyor. Şehirde gezerken güvende olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Merkez ile yerel yönetimin ortaklaşa çalışması neticesinde güzel, güvenli ve temiz bir şehrin ortaya çıktığını görüyoruz."

"Yemekhane, en iddialı olduğumuz hususlardan biri"

Üniversitenin sağladığı beslenme olanaklarına da değinen Çomaklı, "Yemekhane, en iddialı olduğumuz hususlardan biri. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin Türkiye'de en hesaplı yemek hizmeti aldığı yer. Yemeklerimiz hem kaliteli hem de uygun fiyatlı. Ayrıca yemekhanemizde bazı özel durumları olan öğrencilerimiz için farklı yemekler de çıkarılıyor. Örneğin Çölyak hastalığına sahip olanların gluten hassasiyeti olduğu biliniyor ve bu yüzden İstanbul'dan Ankara'dan özel ekmekler, ürünler getiriliyor. Bu hizmeti veren tek üniversiteyiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm bunlar öğrencilerimiz için birer avantaj"

Bu yıl kampüste düzenlenen Ramazan eğlencelerini hatırlatan Çomaklı, "Geçtiğimiz Ramazan ayı eğitim dönemi içerisinde sınav haftasına denk geldi. Bu nedenle beş gün kadar sürdü ama tadı damağımızda kaldı. Hacivat Karagöz, Aşukla Maşuk gibi oyunlar oynandı, okçular kulübü geldi. Bir de geleneksel tatlarımızı da kampüsümüze taşıdık. Kar yağdığında öğrencilerimizle birlikte kartopu oynamıştık. Önümüzdeki süreçte bunu bir festivale çevirmek istiyoruz. Öğrencilere ücretsiz olarak çay ve çorba ikram ettiğimiz kütüphanemiz ise 7/24 açık vaziyette. Tüm bunlar öğrencilerimiz için birer avantaj" şeklinde belirtti.

"Anadolu Üniversitesi'ni yaşayan bilir, aday arkadaşlar gelsin beraber yaşayalım"

Anadolu Üniversitesi'nin diğer olanaklarına da dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "Kampüs bir bütün halinde; fakülteler, yüksekokullar, enstitüler ve diğer birimler arasında bir kopukluk bulunmuyor. Şehirden ulaşım olanakları da oldukça iyi ve diğer birçok üniversitenin aksine kampüsümüz şehrin içinde yer alıyor. Bir diğer husus; öğrencilerin kampüs içinde kendilerini ifade edebilecekleri alanlarının olması. Dinlenebilecekleri yerler, sinema salonumuz, kafeteryalarımız var. Kampüsümüz ufak bir şehir gibi diyebiliriz. Bunlara ek olarak öğrenci kulüplerimiz bulunuyor. Anadolu Üniversitesi'ni yaşayan bilir, aday arkadaşlar gelsin beraber yaşayalım" ifadelerini kullandı.

"Köklü, yetişmiş, usta ve usta adayı kadromuz var"

Üniversitenin akademik anlamda çok iyi bir yerde olduğunu dile getiren Çomaklı, Eskişehir'in Sivrihisar İrfaniye Medreselerinden bugüne, eğitimde önemli bir noktada bulunduğunu söyledi. Şehirle üniversitenin eğitim konusunda bütünleştiğinin altını çizen Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi, 1958 yılında kurulan köklü bir üniversite. Birçok uzman hoca akademisyen yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam ediyor. Akademik kadromuzla alakalı şunu söylememiz lazım; öğrencilerimiz yetkinliğe sahip hocalar tarafından yetiştiriliyorlar. Gelmek isteyenler de bu yetkin kadro tarafından eğitim verileceğini bilsin. Köklü, yetişmiş, usta ve usta adayı kadromuz var" açıklamalarında bulundu.

"Her alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz var"

Programda öğrenci kulüplerinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, "Öğrencilerin hareket alanı bu kulüpler oluyor. Aklınıza gelen her alanda kulübümüz var, yenileri de açılmaya devam ediyor. Biz öğrenciye sadece ders vermiyoruz. Sosyal alanda da öğrencilerimizin gelişmesini istiyoruz. Kulüpleri projeler içerisine dâhil edip fiili iş yaptırabilme imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Gençler bizden daha zeki düşünebiliyorlar. Onların fikirleri bizleri yönlendiriyor. Bu yüzden kulüplere oldukça önem atfediyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize rehberlik edecek birimlerimiz var"

Öğrencilerin üniversite bünyesindeki birimlerde kısmi zamanlı çalışma imkânına da sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "İş hayatına atılacak öğrencilerimize rehberlik edecek birimlerimiz var. Öğrencilerimiz bu birimlerde çalışarak tecrübe kazanma olanağı buluyor. Bu nedenle mezuniyet sonrası hayatlarına bir adım önde başlıyorlar" dedi.

Üniversite tercih döneminde Anadolu Üniversitesi'ni seçecek olan adaylara yönelik müjdeler veren Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Kayıt zamanı şehrimize gelecek yeni öğrencilerimizi otogarda, garda veya rektörlükte karşılamayı planlıyoruz. Bu noktalara danışmanlar atamayı düşünüyoruz. Aday öğrenciler Eskişehir'e geldikleri zaman onlara yol göstermek istiyoruz. Kayıttan sonra da şehir merkezinde öğrencilerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler devletten başka kimsenin vaadine inanmasınlar"

Üniversiteye kayıt yaptıracak yeni öğrencilere bazı uyarılarda da bulunan Rektör Çomaklı, "Aday öğrenciler üniversiteye geldiklerinde devletten başka kimsenin vaadine inanmasınlar. Hiçbir grubun, örgütün yönlendirmesine bağımlı olmasınlar. Çünkü devlette her imkân var. Öğrencilerimizden bu konulardaki şikâyetlerini bize iletmelerini istiyoruz. Örgütsel işlere girip sicillerini bozmasınlar. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Hiçbir örgüt 2200 yıllık devleti yıkamamış, kimse bunlara bel bağlamasın. Aileler de yoklukta olduklarını düşünüp bu insanlara başvurmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA