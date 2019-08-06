Rektör Çomaklı’nın Ankara temasları

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Ankara'da bir araya geldi.

Kamu Başdenetçiliği Kurumu'nda gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin dünyanın dört bir yanında yürütmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini anlattı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA