Rektör Coşkun, engelli personellerle kahvaltıda buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında, Bayburt Üniversitesinde görev yapan engelli personellerle bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Konukevi Kahvaltı Salonunda düzenlenen kahvaltı programına, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve eşi Rüveyda Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman, Genel Sekreter Yardımcıları Nazmi Karabulut ve Cuma Aytemur ile Bayburt Üniversitesinde görev yapan engelli personeller katıldı.

Düzenlenen kahvaltı programında engelli personellerle yakından ilgilenen Rektör Coşkun, her zaman engelli vatandaşlarımızın ve kurumumuzda görev yapan engelli personelimizin yanında olduklarını belirtti.

Bayburt Üniversitesi olarak her zaman engelli personelimizin sorunlarını dinleyip çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Rektör Coşkun, erişilebilir kampüsler inşa ederek engellilerimizin üniversitemizdeki tüm imkânlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekânlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça mutlu olduklarını dile getiren engelli personeller, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA