Rektör Çufalı, Hırvatistan ve Slovenya’da bir dizi görüşmelerde bulundu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Mustafa Çufalı 9-11 Eylül 2019 tarihleri arasında Hırvatistan ve Slovenya'da uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, kalite güvencesi ve yükseköğretim sistemleri ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla bir dizi temaslarda bulundu.

Ziyaretin ilk günü olan 9 Eylül Pazartesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Hırvatistan'ın en prestijli ve geniş kapsamlı yükseköğretim kurumu olan Zagreb Üniversitesi'ni ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde 350. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan, 29 fakültesi, 72 bin öğrencisi ve 7 bin'in üzerinde akademik personeliyle Güneydoğu Avrupa'nın en büyük üniversitesi olan Zagreb Üniversitesi ile işbirliği imkanlarının masaya yatırıldığı ziyaret kapsamında BEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zagreb Üniversitesi Rektörü Prof. Damir Boras ile bir araya geldi. Ayrıca ziyarette Zagreb Üniversitesi Uluslararası İşbirliklerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Milos Judas, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Branka Roscic ve Zonguldak BEÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer de hazır bulundular. Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Prof. Damir Boras'a bir Devrek bastonu hediye etti.

Zagreb Üniversitesi ziyareti sonrasında BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı, T.C. Zagreb Büyükelçiliği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan ile bir araya gelen Rektör Çufalı, Türk ve Hırvat üniversiteleri arasında işbirliklerinin geliştirilmesi, akademik personel değişimleri, iki ülke arasında öğrenci değişimi potansiyelinin artırılması konularında istişarede bulundular. Ziyaret sonunda Rektör Cufalı, Büyelçi Hızlan'a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürler ederek hediye takdiminde bulundu.

Ziyaretin ikinci gününde BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Hırvatistan Katolik Üniversitesi'ni ziyaret etti. 2006 yılında kurulan ve hızlı büyümesini sürdüren üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Emilio Marin ve Rektör Çufalı, iki üniversite arasında Erasmus+ kapsamında işbirliği başlatılması ve ikili işbirliği protokolü imzalanması konusunda anlaştılar. Arkeoloji ve Tarih bölümleri arasında önümüzdeki günlerde imzalanacak Erasmus+ anlaşmaları ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin başlatılması ve ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılan görüşme, hediye takdim töreninin ardından son buldu.

Hırvatistan Katolik Üniversitesi ziyareti sonrasında Rektör Cufalı, Hırvatistan Bilim ve Yükseköğretim Ajansı (ASHE)'nı ziyaret etti. Hırvatistan'ın kurumsal ve program akreditasyonu hizmeti veren tek yükseköğretim kalite ajansı olan ASHE ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, ASHE başkan yardımcıları Emita Blagdan, Vesna Dodikovic-Jurkovic ve uluslararasılaşmadan sorumlu uzman personel hazır bulundu. Rektör ve ASHE yöneticilerinin Hırvatistan ve Türkiye yükseköğretim ve kalite güvencesi sistemleri konularında yaptıkları bilgi paylaşımının ardından Zonguldak BEÜ Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer, üniversitemizde geçmişte tamamlanan ve halen devam etmekte olan kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri ile ilgili özet bilgilendirme yaptı. Zonguldak BEÜ ve ASHE arasında işbirliğinin temellerinin atıldığı görüşme hediye takdim törenini ile sona erdi.

Ziyaretlerin üçüncü gününde BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Slovenya'nın en eski ve prestijli yükseköğretim kurumu olan Lübliyana Üniversitesi'ni ziyaret etti. Avrupa'nın pek çok ülkesinden öğrencilerin tercihi olan ve bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan üniversitede, Rektör Çufalı ve Lübliyana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Igor Papic bir görüşme gerçekleştirdi. Lübliyana Üniversitesi'nin Zonguldak BEÜ ile işbirliğine açık olduğunu belirten Prof. Papic, Denizcilik ve Kimya Fakültelerinin üniversitemizle Erasmus+ kapsamında işbirliği başlatmak istediklerini ifade etti. Üniversiteler ile ilgili bilgi paylaşımının ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı, Rektör Prof. Igor Papic'e bir Devrek bastonu hediye etti. İkili görüşme sonrasında rektörlük binası gezisi düzenlendi ve üniversitenin tarihi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ziyaretin son aşamasında ise Zonguldak BEÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer, Lübliyana Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisini ziyaret etti ve Uluslararası Ofis Başkanı Bibi Ovaska Presetnik ve danışman Helena Dersek Stuhec ile görüştü. Denizcilik Fakülteleri ve Kimya bölümleri arasında yapılacak Erasmus+ anlaşmaları ile ilgili detayların masaya yatırıldığı görüşme, işbirliklerinin kapsamının kısa sürede geliştirilmesi temennisi ile son buldu.

Lübliyana'da kurulan temasların son aşamasında ise BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, T.C. Lübliyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Esen Altuğ ile bir araya gelen Rektör Çufalı, Türkiye ve Slovenya'nın yükseköğretim alanında gerçekleştirdiği işbirlikleri ve pek çok Avrupa ülkesinden öğrencinin tercih ettiği Lübliyana'da, Zonguldak BEÜ öğrencilerinin de öğrenim görme fırsatını elde etmesi hususlarında istişarede bulundular. Ziyaret, Büyükelçi Altuğ ve Rektör Çufalı'nın iyi dilek ve temennilerinin ardından hediye takdim töreni ile sona erdi.

Zagreb ve Lübliyana'da kurulan temasların ardından bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak uluslararasılaşma ve sunduğumuz tüm hizmetlerde kalite güvencesi önceliklerimiz arasındadır. Bu ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerin uluslararası işbirlikleri ağımızı genişleteceğini, öğrenci ve akademik personelimize yeni ufuklar açacağını umuyorum. Yakın gelecekte dünyanın pek çok ülkesi ile Erasmus+ kapsamında yeni işbirlikleri başlatmayı hedeflemekteyiz. Tüm öğrenci ve personelimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA