Rektör Çufalı, protokol üyeleri ve STK temsilcileri ile buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Gökçebey yerleşkesinde Meslek Yüksekokulunun gelecek projeksiyonu ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya katılmak için ilçeye ziyarette bulundu.

Rektör Çufalı, Yüksekokul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığındaki idari amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Meslek yüksekokulunun mevcut sorunları, çözüm önerileri ve ilerleyen dönemlerde izlenecek yol haritalarının tartışıldığı toplantıya Çanakçılar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Çanakçı, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer, Gökçebey Belediye Başkan Yardımcısı Ender Aydemir, Gökçebey İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Emre Arslan, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Fevzi Adıbay, Gökçebey İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, Gökçebey İlçe Spor Müdürü İsmail Keskin, İlçe Müftü Vekili Şendoğan Demirci, Gökçebey Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Hakan İletir, Ak Parti Gökçebey İlçe Başkanı Hayrettin Karadağ, CHP Gökçebey İlçe Başkanı Mithat Arat, MHP Gökçebey İlçe Başkanı Tuna Çapçı, MYO Güçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Kurtoğlu, Gökçebey Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Postal, Gökçebey Şoförler Odası Başkanı Kadir Başlı, Gökçebey Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu, Gaziler Köyü Muhtarı Zeki Usluoğlu, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu ilçe esnafları ve sivil toplum üyeleri Erkan Kodaman , Hülya Danacı, Selami Etçibaşı, İzzet Şen, Zonguldak Manda Birliği Kooperatif Başkanlığı Şenol Çakar ve yüksekokul öğrencileri Hamza Mandıralı, Gizem Demircan, Elif Şatur, Uğur Eseroğlu katıldılar.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Karakurt, "İlçemizde yüksekokulumuzun varlığı, yürüttüğü faaliyetler ve öğrenci arkadaşlarımızın ilçeye kattığı dinamizm bizi son derece mutlu ediyor. İlçemiz için önemli bir değer teşkil eden yüksekokulumuzun gelişim süreçlerine elimizden gelen tüm desteği vermek ve şu an bulunduğumuz seviyeden daha ileri noktalara ulaşmak için gerçekleştirilen bu toplantı fikri için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve organizasyon için Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer'e ilçemiz adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Çufalı ise ortak aklın ve katılımcı yönetim anlayışının olumlu sonuçlar doğurmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde yürüttüğü faaliyetlerin kalitesini artırmak düşüncesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda örnek ve öncü bir kurum olmak için elimizden gelen bütün çabayı çalışma arkadaşlarımız ve mensuplarımızla göstermek kararlılığındayız. Bu anlayışla bugün Gökçebey ilçemizde hemen tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantıyı son derece önemli buluyorum. İlçemiz Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında bir araya gelen siz değerli misafirlerimizi yüksekokulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyor, yüksekokulumuzun sorunlarına gösterdikleri yakın ilgiden ötürü tüm teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları mensupları, Gökçebey halkının, esnafının, sivil toplum kuruluşlarının üniversiteden olan beklentilerini ve meslek yüksekokuluna yapabilecekleri katkılarını dile getirdiler. Meslek yüksekokulu idaresi ve öğrenciler de Gökçebey'den beklentileri, sorunları ve muhtemel imkânlar üzerinde görüşlerini belirttiler.

Toplantı sonunda işbirliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin ve Gökçebey halkının talepleri doğrultusunda çalışmalar yapılması, eğitimde kalitenin, program ve öğrenci sayısının arttırılması amacıyla tüm tarafların kendi imkanları ölçüsünde katkıda bulunması kararı alındı.

Kaynak: İHA