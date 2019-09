Rektör Çufalı, TÜRKSAT VE TÜBİTAK yetkilileriyle bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TEKNOFEST İstanbul 2019 kapsamında TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK yetkilileri ile biraraya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, festival alanında Türkiye'nin öncü bilim ve teknoloji kurumlarından TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK yetkilileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin sembolü TEKNOFEST İstanbul 2019 ödül töreninde, 4. Türksat Model Uydu Yarışmasında Türkiye Birinciliği elde eden Grizu-263 Uzay Takımını yalnız bırakmayan Rektör Çufalı, festival alanında, TEKNOFEST'e önemli destekler sağlayan TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)'ın çadırlarını da ziyaret etti.

İlk ziyaretini Grizu 263-Uzay Takımının Türkiye birinciliğini elde ettiği, 4.Türksat Model Uydu Yarışması'nın da ana sponsoru olan TÜRKSAT A.Ş.'ye yapan Rektör Çufalı, burada TÜRKSAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Genel Müdürü Cenk Şen ve Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen ile görüştü. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, hem festivale hem de üniversiteye ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.

Bu ziyaretin ardından TÜBİTAK BİDEP (Bilim İnsanı Destekleme Programları) çadırını da gezen Rektör Çufalı, BİDEP Başkanlığı yetkilileri ile birlikte, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli "Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları" standlarını inceledi. Rektör Çufalı, proje sahibi öğrencilerle sohbet ederek, projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri, Türkiye'nin ise en büyük teknoloji yarışması olan TEKNOFEST İSTANBUL 2019'da 4. Türksat Model Uydu Yarışmasında, Türkiye 1'inciliği ödülünü almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çufalı, üniversitenin bilim, teknik ve sanatın her alanında elde ettiği başarılarının ilimi Zonguldak ve üniversite adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen her yarışmanın Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini kolaylaştıracağının altını çizen Rektör Çufalı, bu önemli ve büyük teknoloji festivaline katkılarından dolayı TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK'a teşekkürlerini iletti. Üniversite olarak TÜBİTAK destekli projelere daha çok ağırlık verileceğini, bu bağlamda gerek ulusal gerek uluslararası her türlü projeyi desteklediklerini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye'nin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST İSTANBUL 2019'da, başta Grizu-263 Uzay Takımı olmak üzere yarışıp dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

