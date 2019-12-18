Rektör Çufalı, ZGC’de gazetecilerin sorularını yanıtladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde gazeteciler ile buluştu.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık'ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensupları da katıldı. Üniversitenin fakülte, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri ve hastaneyle önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "İletişim Fakültesine ve Adalet Meslek Yüksek Okuluna ilk defa bu yıl öğrenci aldık. Birçok bölüm ve programlar açıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren de yine bir çok bölüm açılması için görüşmelerimiz oldu. Aslında gelen öğrenci sayısı artıyor ama yıllardır kayıtlı görünüp de kendisi burada olmayan öğrencileri var. Belli bir azami süreyi doldurunca öğrencilerin kayıtlarını da silmek zorundayız. Öğrenci kayıtları da silinince rakam yerinde sayıyormuş gibi görünüyor ama gerçekte aktif öğrenci sayımız artıyor. Grizu 263 Uzay Takımı başarısı bütün Türkiye sınırlarını aştı. Dün akşam da bununla ilgili bir toplantı vardı, Erdemir Genel Müdürümüz, Türksat Genel Müdürümüz programdaydı. Ben buraya geldikten sonra bir şeyin üstünde çok duruyorum. Bundan sonra da üzerinde durmaya devam edeceğim eski klasik öğrenci öğretim üyesi perspektifi artık bitti. Öğrencilerin daha çok araştırmaya, uygulamaya dönük eğitim alması lazım, bunun yollarını bulmamız lazım. Öğretim elemanlarının daha aktif olması lazım. Hem şehirle hem sanayi ile hem de diğer gruplarda birimlerle daha etkili olması lazım. Türkiye'de Uluslararası alanda bir çok kurumlar var. Özellikle bir buçuk yıldır sürekli takip ediyoruz, önemli şahsiyetleri davet ederek burada ufkumuzu açsın öğrencilerimize yol göstersin, öğretim üyelerine yol göstersin istiyoruz. Teknoloji transfer ofisimizi güçlendirdik. TÜBİTAK ve KOSGEB ile iş birliği halindeyiz. Onun dışında Teknopark konusunda gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. Tıp Fakültesi'nde öğrenci sayısını arttırmak istiyoruz ama fiziki kapasitemiz yeterli değil" şeklinde konuştu.

İbni Sina Kampüsü'nün Zonguldak'ın göz bebeği olduğuna dikkat çeken Rektör Çufalı, "Zonguldak'ın göz bebeğidir diyorum. O alanda da sürekli iyileştirme çabaları içindeyiz. Türkiye'de zaten üniversitemiz sağlık alanında çok iyi eğitim vermektedir. Geçen yıl Tıp Fakültemiz Eğitim Akreditasyonunu aldı. Bu önemli bir başarıydı. Hatta ilk incelemelerde hemen akreditasyonu almış bir fakültedir. Türkiye'de örneği yok. Onun dışında YÖK'ün engelsiz olarak mekanlara erişim için de bu alanlarda turuncu bayrak veriyor. Eczacılık ve Diş Fakültemizde turuncu bayrak aldı. Basında son zamanlarda Üniversite Hastanesi ile ilgili çıkan olumsuz haberler var. Bunlar bizi ve bizden daha çok Türkiye ile ilgili genel problemlerin yansımasıdır. Hastane konusundaki problemler var. Bu sadece bizim problemimiz değil, bütün Türkiye'deki üniversite hastaneleri ile ilgili bir problemimiz var. İlgili birimlerle sürekli görüşüyoruz, Bakanları Ankara'da bizzat ziyaret ettik. Cumhurbaşkanlığı nezdinde iki kere görüştük ve durumlarımızı arz ediyoruz. Onlar da çalışmaların devam ettiğini söylüyorlar. Türkiye çapında karar alacaklar o kararını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün üniversite hastaneleri ile ilgili bir karar olacağı söyleniyor. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Program soru cevap şeklinde sona erdi.

Kaynak: İHA