Rektör Durmuş, Beştepe’deki yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.

2019-2020 yükseköğretim akademik yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer konuşma gerçekleştirdi.

Ödül törenin ardından farklı üniversiteleri temsilen törene katılan öğrenciler tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek takdim edildi.

Kaynak: İHA