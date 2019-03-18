Rektör Gönüllü Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bundan 104 sene evvel 18 Mart 1915'te Çanakkale'de kahraman milletin büyük bir destan yazdığını söyleyen Rektör Gönüllü, " Tam teçhizatla gelen işgal güçlerine karşı imkansızlıklar içerisindeyken bile, iman varsa imkan vardır dercesine canını ortaya koyan milletimiz düşmana dur diyerek tarihe Çanakkale geçilmez mührünü vurmuştur.

Öyle çetin zamanlardı ki o zamanlar, ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer idi. Bu sebepledir ki şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şühedadır, bizim vatan toprağımız. Bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı yerdir bu kutsal vatan. O gün nasıl çiğnetmediyse namusunu o nesil, sonrasındakiler de çiğnetmeyecektir elbet. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet uğrunda birleşen daha nice nesiller yetiştirmek tüm vatanseverlerin en büyük ideali olmalıdır. Canları pahasına bize bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıraları önünde bu gün vesilesiyle bir kez daha saygıyla eğiliyor; tüm şehit ve gazilerimizi büyük minnet, şükran ve hayır dualarımızla yad ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA