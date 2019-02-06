Rektör Gönüllü esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk'ü ziyaret etti. Her iki ziyarette de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Talha Gönüllü ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün esnaf temsilcilerimizle bir araya geldik, fikir alış-verişinde bulunduk. Adıyaman Üniversitesi, esnaflarımıza her zaman ayrı bir önem vermiştir. İlimizin ticaretini geliştirmek, ahilik anlayışını yerleştirmek, ilimizin ticari anlamda da tanıtımını yapmak, esnaflarımıza çeşitli alanlarda eğitimler vermek gibi birçok konuda üniversitemiz çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Bu kapsamda elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum" dedi.

Adıyaman Üniversitesinin son yıllardaki atılımının kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile birlikte Adıyaman Üniversitesinin eksiksiz bir üniversite haline gelerek sınırlarını aştığını vurguladı.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ise Adıyaman'a ve üniversiteye katkılarından ötürü Rektör Gönüllü'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA