Rektör Gören: Kadın dilimizde yazıldığı gibi okunmayan tek kelimedir

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında konser ve sergi düzenlendi.

Etkinliklere Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, KSBMYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara, akademik ve idari personeli, sergide eserleri sunulan sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Remzi Gören, kadının dilimizde yazıldığı gibi okunmayan tek kelime olduğunu ifade etti.

Gören, "Vefayı ve cefayı istediğimiz, sevgi ve şefkat görmek istediğimiz, bunun üstüne bir de annelik yapmasını beklediğimiz kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın gerek kendisinden beklenenlerle, gerekse bunların çok ötesinde yapabilecekleriyle bir tanımdan çok daha ötesidir" diye konuştu.

Boliş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Güral;" Buraya neden davet edildiğimi düşündüm. Sanatçı ya da akademisyen değilim. Ama ben sizlerden biriyim. Bir kadınım. Sanırım onun için buradayım" ifadelerine yer verdiği konuşmasında; "Geçmişte Kütahya'da kızların iyi anne, iyi bir eş ve iyi bir ev kadını olarak yetiştirilirler, ailenin olanakları erkek evlatlar sunulurdu. Ben de böyle bir ailede büyüdüm. Çocuklarımı büyüttükten sonra ben de ailenin işlerine girmek istedim ama önüme çeşitli engeller çıktı. Aile şirketimizin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra sanayici olmak istediğimde "Kadından sanayici olmaz" dendi. Ben de "Mutfağın sahibi kadınken tüm aşçılar erkek oluyorsa, kadından da sanayici olur" dedim ve bugün başında olduğum geri dönüşüm şirketinin başına geçtim. Bugün geldiğimiz noktada kadının sanayide de olabileceğini kanıtlamayı başardım" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi, kadın temalı kısa film gösterimi ve Meşk-i Dem Müzik Dinletisi ile devam eden etkinliğin son bölümünde konuşmalarından dolayı Sevim Güral ile sergiye katkılarından dolayı Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız ile Kütahya Girişimci Kadınlar Derneği Kurucu Başkanı İnayet Yıldız'a ve konserlerinden dolayı Meşk-i Dem grubuna plaket sunuldu.

KSBMYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara, Rektör Gören'e, Sevim Güral'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında kadınlara hitaben "Hep anneydiniz hep de öyle kalacaksınız. Hangi sıfat hangi kelime sizi en iyi ifade edebilir bilmiyorum. Pek çok sıfat vardır ama ben evlatlarını bu vatan uğrunda kaybeden şehit annelerini bu sıfatların en üstünde görüyorum" dedi.

Kara'nın konuşmasının ardından şehit annesi Halime Özkul'a plaket sunuldu.

Amfi 3'teki etkinliklerin ardından 8 Mart Kadınlar Günü Karma Sergisi katılımcılar ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: İHA