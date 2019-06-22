Rektör Gören’den hasta öğrenciye moral ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören kanser tedavisi gören öğrenci Onur İpek'e "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi'nin Türkçe Öğretmenliği Bölümünü geçen yıl kazanan Onur İpek, üniversitenin ilk günü kayıt yaptırdıktan sonra kansere yakalandığını öğrenmiş, tedavisi nedeniyle üniversite eğitimine ara vermek zorunda kalan İpek, 7 ay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmüştü.

Tedavinin olumlu geçmesinin ardından Onur İpek ayakta tedavi ile haftada bir Eskişehir'e gidip gelmekteydi. Bu sene üniversiteye başlamayı düşünen Onur İpek, doktorların tavsiyesi ile eğitim hayatına ancak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminde devam edebilecek.

Rektör Remzi Gören, sadece 1 gün okula gelebilen öğrencisi Onur'a evinde moral ziyaretinde bulundu. Ziyarete Rektör Yardımcı Prof. Dr. Kaan Erarslan ile Radyo Dumlupınar'ın Müdürü Mustafa Murat Aydın ve proje danışmanı Kemal Yarcı da eşlik etti.

Ziyaret esnasında Onur'u en kısa zamanda aralarında görmek istediğini belirten Rektör Gören, bu süreçte kitaplara bol zaman ayrılması tavsiyesinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onur İpek, "Hayalini ve özlemini duyduğum üniversiteye şu an için belki gidemiyorum. Ancak kazandığım üniversitenin Rektörü ve Rektör Yardımcısı bize ziyarete gelmesi beni çok mutlu etti. Seneye inşallah üniversiteye başlayacağım" dedi.

Kaynak: İHA