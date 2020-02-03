Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti

Türkiye'nin de yer aldığı 119 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen 48 saatlik Oyun Geliştirme Maratonu Global Game Jam'ın Gaziantep ayağı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yapıldı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de etkinliğe katılanlara katmer jesti yaptı.

Dünya'nın farklı noktalarındaki 937 merkezde yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Global Game Jam'ın ilk duraklarından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki etkinliğe 7 üniversitenin oyun katılımcıları katıldı. Maratonun son gününe GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün katmer jesti damgasını vurdu. İl dışında olduğu için maratona katılamayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, oyun geliştiricilere Gaziantep'e özgü katmer gönderip başarı dileklerini iletti.

Oyun geliştiriciler de maratona Gaziantep Üniversitesi adına katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ile TARGET TTO Genel Müdürü Ekrem Tekin'e bu jest için teşekkür etti.

Kaynak: İHA