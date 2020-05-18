Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Aysun Bay Karabulut mesajında, "Gençliğimiz 19 Mayıs 1919 ruhuna sahip çıkmakta ve diri tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

MTÜ Rektörü Aysun Bay Karabulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bu yıl 101. yılını onur ve gururla kutladığımız 19 Mayıs 1919 Türk milletinin dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bağımsızlık ve hürriyet için başlatılan mücadeledeki azim ve kararlılık bütün dünyaya gösterilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. 19 Mayıs 1919'daki ruh ve mananın anlamı, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" düşüncesidir. O mücadele azmi, birlik ve bütünlüğünü koruma kararlılığı bugünde devam etmektedir. Tarihimizin altın sayfalarından birisi olan 19 Mayıs 1919 tarihinin gençliğimize bayram olarak hediye edilmesi çok anlamlıdır. Gençliğimiz 19 Mayıs 1919 ruhuna sahip çıkmakta ve diri tutmaktadır. Milli ve manevi değerlerini koruyan ve tarih bilincine sahip gençliğimiz 19 Mayıs 1919'da yakılan meşaleyi nesilden nesile söndürmeden taşıyacak, ağır bedeller ödenerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet yaşatacaktır"ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA