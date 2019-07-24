Rektör Karacoşkun’un basın bayramı mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun, mesajında "Tarafsız, ilkeli, dürüst habercilik anlayışıyla görevlerini büyük özveriyle yerine getiren, halkın haber alabilmesi için gece gündüz çalışan değerli basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım" ifadesine yer verdi.

Kaynak: İHA