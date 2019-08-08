Rektör Kazım Uysal: "Şeffaflıktan asla ödün vermeyeceğiz"

Kütahya Dumlupınar Üniveristesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, şeffaflıktan asla ödün vermeyeceklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla bir adaya gelen Uysal, DPÜ'de hedefleri daha da yükselteceklerini dile getirdi.

Öğrencilerin ticari bir meta gibi görülmesinin yanlış olduğunu kaydeden Uysal, "Üniversitemiz çok daha iyi yerlere gelecek. Bütün dünyanın, bütün insanların kabul ettiği insani değerlerdir. Bunlar sizin de çok önemsediğiniz birincisi kurumlar için söylüyorum şeffaflıktır. Yani hesap verilebilir, açık, net olmak. Biz inşallah Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde bu çıtayı yükselteceğiz. Yani size ulaşmak istediğimizde, ulaşamadığımız, merak ettiğimizde o merakınızı gideremediğiniz bir şey olmayacak. Dolayısıyla açık olacağız, şeffaf olacağız. Zaten açık ve şeffaflık aynı zamanda idarecilerin iyi yönetimini beraberinde getirir. Yönetirken maalesef bazı gerekçelerle işte adalet noktasında, kuralların işletilmesi noktasında geçmişte bazı sıkıntılar yaşandı. Artık bunlar yaşanmayacak. Hak edene hak ettiğinin verildiği, kimsenin hakkının yenmediği, vicdanen herkesin huzur hissettiği, huzur olduğu hakkına razı olduğu bir üniversiteyi temsil edeceğiz inşallah . Zaten insanlar uyumlu çalıştıktan bir ve beraber olduktan sonra ilerleme sağlanır. Biz 900 küsur akademisyeniz. Düşünebiliyor musunuz bine yakın gelişmiş, çalışan beyin bir araya gelse neler olur. Temel sıkıntımız bir araya gelememek, müzakere yapamamak, tartışamamak, meselelerimizi konuşamak. Biz inşallah bu ortamı inşa edeceğiz. Bu kardeşlik, uyumlu çalışma, aynı hedefe hizmet uğrunda bir araya gelme olduktan sonra eminim başaramayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

Uysal'ın basın toplantısında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Muammer Gavas ile DPÜ Genel Sekreter Doç.Dr. Atilla Batur, DPÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş ve DPÜ Basın ve Hakla İlişkiler Müşaviri Yalçın Çelebi de hazır bulundu. (EFE-)

Kaynak: İHA