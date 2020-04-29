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  3. Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu

Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Instagram üzerinden düzenlenen canlı yayında öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi ve açıklamalarda bulundu.

Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Instagram üzerinden düzenlenen canlı yayında öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi ve açıklamalarda bulundu.

Üniversite ile Öğrenci Konseyi Başkanlığının Instagram üzerinden düzenlediği ortak canlı yayında Rektör Uysal, öğrenciler tarafından Öğrenci Konseyi Başkanlığına iletilen ve Başkan Vekili Rıdvan Saraçoğlu tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu

Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu

Kaynak: İHA




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