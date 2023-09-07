Rektör Kelleş: “Yüz yüze eğitime başlıyoruz”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kendisini ziyaret eden gazetecilere açıklamada bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Rektör Kelleş: “Yüz yüze eğitime başlıyoruz”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kendisini ziyaret eden gazetecilere açıklamada bulundu.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş'i ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, "6 Şubatta maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Haliyle üniversitemizin belli bölümleri de bu depremde hasar gördü. Göreve geldiğimiz günden buyana mevcut sorunların çözümü noktasında ilimizdeki tüm dinamikleri harekete geçirerek yeni eğitim öğretim döneminde üniversitemize yerleşen öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman Üniversitesi Senato üyelerimiz ile aldığımız karar doğrultusunda kimi bölümlerimizin 1 sınıfları uzaktan olmak üzere birçok bölümümüzde yüz yüze eğitime geçeceğiz" dedi.

İGC Başkanı Akbilek ise Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş'e yeni görevinden ötürü başarılar dileyerek, "Asrın felaketinde büyük yaralar alan Adıyaman'ın ve Üniversitemizin en kısa zamanda yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Hocamızın da bu konuda büyük çabalar içerisinde olduğuna bizzat şahit oluyoruz. Basın olarak Adıyaman için, üniversite için yapılacak çalışmaların yanında olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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