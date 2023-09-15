Rektör Kızıltoprak: “Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendim”

Çavdarhisar Meslek Yüksekokuluna ve kazı çalışmaları üniversite tarafından yürütülen Aizanoi Antik Kenti'ne ziyaretlerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Rektör Kızıltoprak: “Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendim”

Çavdarhisar Meslek Yüksekokuluna ve kazı çalışmaları üniversite tarafından yürütülen Aizanoi Antik Kenti'ne ziyaretlerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Aizanoi Antik Kenti'nden çok etkilendiğini ifade etti.

İlk olarak Çavdarhisar Meslek Yüksekokuluna ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı toplantıda, personelle tek tek tanıştı ve Meslek Yüksekokuluna sundukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Toplantının ardından Meslek Yüksekokulu için yapılan müdürlük devir teslim töreninde ise Doç. Dr. Eray Acar, müdürlük görevini Doç. Dr. Arif Kolay'a devretti. Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Kızıltoprak, Doç. Dr. Acar'a MYO Müdürü olarak yaptığı çalışmalar için teşekkür etti, Doç. Dr. Kolay'a ise yeni görevinde başarılar diledi.

Meslek Yüksekokulunun ardından Çavdarhisar Belediyesine ziyarette bulunan Rektör Kızıltoprak, Başkan Halil Başer'le Çavdarhisar'da öğrenim gören öğrencilerin barınma ve ulaşım imkanları üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarını yerinde inceleyen Rektör Kızıltoprak, buradaki kazı çalışmalarını Üniversite adına yürüten Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun'la ve kazı ekibiyle bir araya gelerek, hem antik kent, hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aizanoi Antik Kenti'nden çok etkilendiğini ifade eden Kızıltoprak, "Aizanoi ziyaretçi sayısı her geçen yıl biraz daha artan bir Antik Kent. Akademisyenlerimiz burada çok kıymetli çalışmalar yürütüyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ne mutlu bize ki bu alandaki kazılar bizim Üniversitemiz tarafından yapılıyor. Kazı ekibindeki akademisyenlerimiz buradaki çalışmaları tüm dünyaya duyuracak ve farklı dillerde yayımlanacak makaleler hazırlayacaklar. Biz de üniversite yönetimi olarak kendilerine ihtiyaç duydukları her alanda özellikle de bu alanın tanıtılması konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Rektör Kızıltoprak: “Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendim”

Rektör Kızıltoprak: “Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendim”

Rektör Kızıltoprak: “Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendim”

Rektör Kızıltoprak: “Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendim”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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