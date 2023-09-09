Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hisarcık Meslek Yüksekokuluna ziyaretinde yaptığı açıklamada, öğrencilere sunulacak eğitim programlarının kaliteli ve güncel olmak zorunda olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hisarcık Meslek Yüksekokuluna ziyaretinde yaptığı açıklamada, öğrencilere sunulacak eğitim programlarının kaliteli ve güncel olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hisarcık Meslek Yüksekokulunu ziyaretinde personelle yaptığı toplantıda yönetim ilkelerini kaliteli akademik, sanatsal ve sportif üretim, eğitim ve öğretime katkı, paydaşlara katkı, toplumu aydınlatma ve eğitimci kimliği dışındaki tüm aidiyetleri üniversite kapısının dışarısında bırakma olarak sıraladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti," Bizim temel hedeflerimizden en önemlisi kaliteli eğitim. Bunun için de elimizden geleni yapmalıyız. Akademik ve idari personel ayırt etmeden hepimiz burada bir saatin dişlileri gibiyiz. Tüm personelimiz öncelikle asli işine odaklanacak. Akademik yükseltme kriterlerimiz var. Bunlar uygulanacak ama benim de kriterlerim var. Tüm akademisyenlerimiz akademik teşvik alacaklar, bunun için çaba gösterecekler. Yükseltme ölçütlerinde akademik teşvik her zaman çok önemli bir ölçüt olacak. Rekabetimiz de tatlı olacak. Arkadaşınız bir makale yazdıysa sizin hedefiniz iki makale olmalı. Arkadaşlarımıza hasetle değil, gıptayla bakacağız" dedi.

"Eğitimde kaliteden ödün vermeyeceğiz"

Rektör Kızıltoprak," Meslek yüksekokullarımızda temel işimiz eğitim ve öğretim. Buradaki eğitimde kaliteden ödün vermeyeceğiz. Bugünün öğrencileri bilgiye sahip olarak karşımıza geliyorlar. Yanlış bilgiyi ise hemen tespit ediyorlar. Öğrencilere sunulacak eğitim programları kaliteli ve güncel olmak zorunda. Ders içeriklerinin güncellenmesi için akademik kurullar sürekli toplanacak ve gerekli kararları alıp şeffaf olarak uygulayacaklar.

Rektör Kızıltoprak, konuşmasının ardından Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar'dan ve personellerden çalışma alanları ve birimde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”

Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”

Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”

Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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