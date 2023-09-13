Rektör Levent ve Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Özden basınla bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Deprem Teknolojileri Enstitüsü hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Rektör Levent ve Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Özden basınla bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Deprem Teknolojileri Enstitüsü hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Üniversitenin Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kahvaltı programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Deprem Teknolojileri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özen, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Selma Taşkesen, Kurumsal iletişim Koordinatörlüğü personeli ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Düzenlen toplantıda ilk olarak Deprem Teknolojileri Enstitüsü hakkında bilgi veren Rektör Levent, Deprem Teknolojileri Enstitüsü kurulduktan sonra Üniversitemizin misyon farklılaşması olarak kendine deprem teknolojileri alanını belirlediğini ifade etti.

Konuşmasında Enstitüsünün depremle alakalı olarak üst düzey çalışmaların yapılacağı bir yer olduğunu belirten Rektör Levent, "Enstitümüzde deprem öncesi ve sonrası yapılması gereken planlamalar, acil-afet yönetimi ve yapı stoğu konularında detaylı çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Ayrıca Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Japonya Kyoto Üniversitesi ile birlikte Erzincan ve 6 Şubat Depremi'nde etkilen Hatay başta olmak üzere depremle ilgili çalışmalar yürüteceğinin de altını çizdi. Daha sonra Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, basın mensuplarına Deprem Teknoloji Enstitüsü hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Enstitünün kurulma aşamasından bahsederek konuşmasına başlayan Özden, şu ifadelere yer verdi:

"Enstitümüz ciddi çalışmalar yapmaktadır. Deprem Teknolojileri Enstitüsü öncelikle nelere ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Sadece inşaat mühendisi ya da deprem mühendisi ile değil hukukçu, tıpçı gibi birçok alanda çalışanlar ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Depreme karşı alacağınız her adım birçok grubun bir arada olması ile mümkündür. Bunun adı da sürdürülebilirliktir. Bizim enstitümüzde Erzincan özelinde ama Türkiye genelinde bir sürdürülebilirlik sağalma çabasındadır"

Erzincan olarak yeni teknolojiler geliştirmek istediklerini belirten Özden, aklın ve bilginin çabası ile can kaybını aza indirmek ve Erzincan'ın sosyoekonomik yapısını korumak istediklerini söyledi. Program sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Prof. Dr. Şevket Özden tüm basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Rektör Levent ve Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Özden basınla bir araya geldi

Rektör Levent ve Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Özden basınla bir araya geldi

Rektör Levent ve Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Özden basınla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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