Rektör Murat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya geldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Daire Başkanı Cahit Kurt, bilişim teknolojilerinde öncü, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapının ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve bu konuda tercih edilen bir üniversite olmak için proje üreten bir daire başkanlığı olmak için çalıştıklarını belirtti. Gelişen teknolojileri yakından izlediklerini ifade eden Kurt, bilgi işlem sistemlerini, siber güvenlik önlemlerini, eğitim öğretim ve araştırmalara destek sağlayarak yapmış oldukları çalışmaları özetleyerek, ÇOMÜ'nün dijital dönüşüm kapsamındaki hedeflerini anlattı. Bu kapsamda öğrenci ve personel açısından otomasyon programlarıyla ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Sunum sonrasında Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve rektör yardımcıları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odaları ve teknik destek odalarında incelemelerde bulunarak, geliştirilen yazılımlar hakkında bilgiler aldı. Toplantıya Bilgi İşlem Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak da katıldı.

Kaynak: İHA