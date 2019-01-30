Rektör Polat, Afganistan Büyükelçisini ziyaret etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan'ı ziyaret etti. Görüşmede ikili iş birliklerinin artırılması ve Karabük Üniversitesinde okuyan Afganistanlı öğrenciler ele alındı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, büyükelçi ziyaretleri kapsamında Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Karabük Üniversitesinin ülkemizde en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında yer aldığını ifade eden Rektör Polat, Karabük Üniversitesinde eğitim alan Afganistanlı öğrenciler hakkında bilgiler verdi. Rektör Polat ayrıca Büyükelçi Jan'ı, 4 Şubat Pazartesi günü Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler" paneline davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA