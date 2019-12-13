Rektör Polat, Filistinli heyeti kabul etti

Umut Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü Dr. Kamalain K. Sha'ath ile beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Umut Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü Dr. Kamalain K. Sha'ath, Filistin Öğrencileri Derneği Başkanı Yasser Alashu, Filistin Öğrencileri Derneği Müdürü Ahed Enaia ve Filistinlerin Öğrenci Temsilcisi Abdulaziz Aldaial'i makamında kabul etti. Görüşmede ikili iş birliklerinin arttırılması ve Filistinli öğrencilerin durumu ele alındı.

Ziyarette uluslararası alanda daha fazla iş birliği yapmak istediklerini ifade eden Umut Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kamalain K. Sha'ath, daha çok Filistinli öğrenci almaları için Rektör Polat'dan destek isteyerek bugüne kadar yaptıkları çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise eğitimde iş birliğinin artırılması yolunda hem fikir olduğunu belirterek bugüne kadar Filistinli öğrencilere destek olduklarını ve bu desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.

Eğitimde iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalınan görüşme hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA