Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma: "Dünyada ilk defa taştan kağıt ürettik"

Dünyada üretilen ve büyük bir kısmı inşaat sektöründe kullanılan pomza madeninin kullanım alanlarına bir yenisi daha eklendi. Günümüzde su arıtma, endüstriyel aşındırıcı, temizleyici, silgi, tekstil ürünleri yumuşatma, tarım, kot pantolon taşlaması, lastik kauçuk üretimi, kimya ve ilaç sanayii, pil üretimi, diş parlatma tozları ve topuk nasırı giderilmesi gibi onlarca sektörde kullanılan pomza, son olarak kağıt üretiminde de kullanılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu'nda (PuPeS'23 Kapadokya) konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Çin ile yürüttükleri bir proje çerçevesinde dünyada ilk defa taştan kağıt üretmeyi başardıklarını söyledi. Prof. Dr. Alma, "Özellikle perlite ve bimse ham madde olarak çok ihtiyacımız var. Bir maddeyi en kötü kullanım şekli yakarak yok etmek ve çöpe atmaktır. Ülke olarak yükte hafif, parada ağır olan bu ürünlere dönmemiz gerekiyor. Son günlerde bor karbür üretildi. Katma değeri 10 dolardan 40 bin dolara yükseldi. Savunma sanayiinde çok iyiyiz. Fakat kullanılan malzemelerin yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Bir tencere kulpunda bile odun talaşı, perlit tozu, mika tozu vardır. Bu tür ürünlere çok görülmeyen altın, elmas diyebiliriz. Pomza üretiminde dünyada 1. sıradayız. Dünyada 18 milyar metreküp pomza mevcut. Bunun 7,5 milyar metreküpü ülkemizde" dedi.

Pomzadan lityum ve sodyum pil ürettiklerini de söyleyen Prof. Dr. Alma, "Kullandığımız ürünlere artı katma değer sağladık. Yeni tespitimiz cep telefonunda da kullanılabilecek. Ahşaptan üretilen raflar var, bunlar çabuk çürüyor. İlk defa Japonya'da bir çalışma yaptık. Pirinç kavuzu, odun talaşı ve kaplin plastiğini karıştırarak raf malzemesi yaptık. İçerisine ayrıca perlit ve pomza da kattık. Bu ürünü birçok alanda kullanmaya başladık" şeklinde konuştu.

Bu tür ürünlerin kullanım alanlarının artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Özellikte uçak sanayiinde alüminyum ve karbon malzeme kullanılıyor. Ayrıca Türkiye'de hiç olmayan bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Bu uygulamada Çinliler ile birlikte çalışuyoruz. "Stone paper', taş kağıt. Bu çalışmada ağaç malzeme kullanılmayacak. Yüzde 80 kalsiyum karbonat, mermer tozu ve perlit, yüzde 20 de atık plastik kullanılacak. Bu konulara çok önem vermemiz gerekiyor. Bu anlamda gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)