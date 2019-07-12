Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde olanlar her zaman kaybedecektir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" münasebetiyle açıklama yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini hedef aldığını, ancak milletin bir bütün olarak hainlere gerekli dersi meydanlarda verdiğini anımsatan Rektör Şahin, "Milletimiz büyük bir aşk ve imanla devletine ve demokrasiye sahip çıkmış, bu manada eşine az rastlanır bir kahramanlık hikâyesinin öznesi olmuştur" dedi. Kökü dışarda olan bozuk zihniyetle mücadelenin bugün de kararlılıkla sürdüğünü, milletin her evladının, nereden ve kimden gelirse gelsin, haine asla geçit vermeyeceğini kaydeden Şahin, şunları söyledi: "Türkiye'nin ve milletin istikbaline dair hain hesapların içinde olanlar, her zaman bu milletin iman dolu göğsüne çarpacak ve kaybedecektir. 15 Temmuz 2016'da, askerin içerisinde, dışarıyla da irtibatlı bir grup hainin, Türk Devleti ve Milletine karşı bir darbe girişiminde bulunduğuna şahit olduk. Aziz milletimiz, bu hain girişime el birliği ve gönül birliği ile karşı durdu. Ortaya çıkan destansı mücadele, zihnini kiraya veren herkese en büyük ders olmuştur. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin" dedi.

ASÜ Rektörü Şahin, konuşmasının sonunda şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise bereketli, huzurlu ve sağlık dolu bir yaşam dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA