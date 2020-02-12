Rektör Sarıbıyık, öğrenci topluluk başkanları ile bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversite öğrenci topluluk başkanları ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda bir araya geldi.

Toplantıda bahar yarıyılında gerçekleştirilecek etkinliklerin planlaması yapıldı. Rektör Sarıbıyık, sohbet havasında geçen buluşmada toplulukların istek ve önerilerini değerlendirerek yöneltilen soruları tek tek cevapladı. Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Seyfullah Gılıç ile 27 topluluk başkanı da yer aldı.

Yeni bir üniversite olmaları nedeniyle iş yoğunluğunun yüksek olduğunu belirten Rektör Sarıbıyık, "Yeni bir üniversiteyiz ancak bölünme yoluyla kurulduğumuz için köklü birimlere sahibiz. Ayrıca kısa sürede çok ciddi ve öncü işlere imza attık. Tüm yoğunluğa rağmen bir şekilde tüm birimlerimizin öğrencilerimizle temas halinde olmasına büyük önem veriyoruz. Güçlü bir iletişimimiz var. Bizim asli görevimiz sizlerin milletimize ve memleketimize fayda üretecek şekilde yetişmenizle ilgili her türlü katkıyı sağlamak. Sizin asli göreviniz ise öğrencilik. Üniversiteli olmak önemli bir ayrıcalık. Buradaki günlerinizi boş geçirmeyerek, atmosferin imkanlarından yararlanarak olabilecek en donanımlı şekilde mezun olmalısınız" dedi.

Rektör Sarıbıyık, "Üniversite okurken sosyal aktivitelerin içerisinde yer almak da başka bir ayrıcalık. Böyle bir durumu iki üniversiteyi birden okumak şeklinde ifade edebiliriz. Özellikle sosyal aktivitelerle ilgilenen, bu aktivitelerin gerçekleştirilmesinde öncü rol alan arkadaşlarımız üniversitemizdeki canlılığa farklı bir katkı sunuyorlar. Bu açıdan topluluk temsilcileri olarak kıymetlisiniz. Hem kendinize hem de etrafınızdaki insanlara fayda üretmeye çalışıyorsunuz. Yapmış olduğunuz faaliyetler için hem teşekkür hem de tebrik ediyorum. Çok daha güzel faaliyetleri birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Söz alan öğrenci topluluğu başkanları yemekhanelerin ortak kullanılmasıyla ilgili gelişme için teşekkür ederken ortak kampüs alanı nedeniyle yaşanan stant açma sorunları, kampüs dışı yemekhanelerdeki bazı aksaklıkların giderilmesi, yapılacak gezilere araç tahsisinin sağlanması, sponsor firma bulunması noktasında destek sağlanması gibi konuları dile getirdi. Hali hazırda araç tahsisinin sağlandığını ifade eden Rektör Sarıbıyık ise, yemekhane konusundaki iyileşmeleri takip edeceklerini ve rektörlük tarafından yerine getirilebilecek tüm taleplerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Kaynak: İHA