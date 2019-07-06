Rektör Savaş: “DTS tasarım’da Uşak’ı, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı yapacak”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite bünyesindeki Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hedefinin tasarım konusunda Uşak'ı, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı yapmak olduğunu söyledi.

Rektör Savaş, hazır giyim, moda, deri konfeksiyon alanlarında faaliyet gösteren firmaları temsil eden, Türkiye Moda Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği'ni (KYSD) ziyaret etti. Rektör Savaş'ı MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ve KYSD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Özpehlivan karşıladı. Ziyarette konuşan Rektör Savaş, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması" çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren, Türkiye'de ilk ve tek olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi vererek, merkezin hedeflerini anlattı. Merkezin tasarım konusunda, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacağını belirten Rektör Savaş, "Ülkemizdeki önemli ihracat sektörlerinde ihtisaslaşan merkezimiz, dünyanın önde gelen firmalarının ihtiyaçlarına cevap verir hale gelmeye başlamıştır. Talepler doğrultusunda, tasarım konularında yabancı ülkelerden destek alan kuruluşlarımızın bu ihtiyacını ortadan kaldıracak duruma geldik. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla ve alanında uzman çalışanlarımızla, dünyada adından söz ettirir bir merkez durumuna gelmektir." dedi.

Ziyaretlerde işbirlikleri konusunda karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

"Sektörel olarak bir eksiklik, bu merkez sayesinde ortadan kalkacaktır"

Başkan Öztürk toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 30 sektörel ve bölgesel derneği, 9 bin 300'ün üzerinde üye firmayı temsil eden MHGF'nin, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi'ne her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Özpehlivan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek olarak, sektörün gelişmesi ve ülke kalkınması için yapılan tüm çalışmaların içinde yer alarak, destek vereceklerini ifade etti. Tasarım konusunun, ülkemiz hazır giyim ve konfeksiyon firmaları için çok önemli olduğunu söyleyen Özpehlivan,"Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi'nin tasarıma yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Türkiye'nin uluslararası rekabette gücünü arttıracak bu merkeze, dernek olarak her türlü desteği vereceğiz. Çalıştığımız firmalardan gelen taleplerin AR-GE ayağında merkezimizden destek alacağız. Uşak Üniversitesi'nin özverili çalışanlarıyla, yüklenen bu misyonu en iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum. Ülkemizde sektörel olarak bir eksiklik, bu merkez sayesinde ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA