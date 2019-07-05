Rektör Savaşan İlim Yayma Ödülleri Tanıtım Toplantısına katıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İstanbul'da düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı" yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya, vakıf ve kurum temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birçok rektör, rektör yardımcısı ve 130'un üzerinde akademisyen katıldı.

Programın açılış konuşmasında, vakfın ilmin yayılması gayesiyle kurulduğunu işaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, "Ülkemizin bilim alanında öncü olması adına, yerli imkânlarla uluslararası nitelikte bilginin üretilmesini ve topluma kazandırılmasını teşvik etmek düşüncesiyle nitelikli bilimsel çalışmaları öne çıkarmak için "İlim Yayma Ödülleri" programını organize ettiklerini" belirtti.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de "İnsanlığın içerisinde bulunduğu olumsuz gelişmelere "dur" demek istiyorsak bilimi devreye sokmak zorundayız. Bilimsel notları, bilimsel çıktıları devletin, milletin, insanlığın emrine takdir etmek de şu anı yaşayanların görevidir" dedi.

İlim Yayma Ödülleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştiren İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Sarısoy, ödüllerin amacından, fikrin ortaya çıkış hikayesinden ve ödüllerin değerlendirme sürecinden bahsetti. Aynı zamanda programın soru-cevap bölümünü de modere eden Sarısoy, katılımcı akademisyenlerin görüşlerini alarak sorularını yanıtladı. İlim Yayma ailesinin Türkiye'de 1951'den bu yana belli önyargılarla kendisini kapatmamış, Türkiye'nin ortak değeri olmayı başarmış marka olduğunu dile getiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ise, bu projenin İlim Yayma Vakfı tarafından yapılmasının çok isabetli olduğunu vurguladı. İlme talip olmanın değerli olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak" diye konuştu.

Tanıtım toplantısında görüşlerini açıklayan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İlim Yayma Vakfı'nın ödül programının vakfın misyonuna uygun işlerde yeni bir sıçramayı temsil ettiğini vurguladı. Rektör Savaşan, ödül programının başarısının nitelikli başvuru sayısına bağlı olduğunu, nihayetinde başvuru esaslı olduğundan seçici kurullar önlerine gelecek başvuruları değerlendireceğini söyledi. Üniversite rektörlerinin kurumlarında başvuruları teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Savaşan "Rektörlerin kurumlarında başvuruyu teşvik etmesi ve özellikle ödül programının hedeflerine uygun başarılı bilim insanlarının aday gösterilmesini temin etmeleri önemlidir. Bizlerde Sakarya Üniversitesi olarak en üst düzey desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Tanıtım programı, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA