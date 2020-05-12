Rektör Tabakoğlu canlı yayında TÜ'yü anlattı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından organize edilen dijital buluşmada, Trakya Üniversitesi'ni ve yapılan çalışmaları anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ÜNDER Başkanı Prof. Dr. Muhammet Kurulay'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı.

Programdaki konuşmasına Edirne'yi tanıtarak başlayan Tabakoğlu, ardından üniversite de yapılan çalışmaları anlattı.

TÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirten Tabakoğlu, son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu kaydetti.

Tabakoğlu ayrıca Bir Öğrenci de Sen Okut burs programı, Balkan Üniversiteler Birliği, Trakya Üniversiteler Birliği, üniversite müzeleri, akreditasyon ve kalite çalışmalarıyla kamu-sanayi ve üniversite işbirliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tabakoğlu, katılımcı öğretim üyelerinin sorularını da cevapladı.

Kaynak: AA