Rektör Taş, öğrencileri makamında ağırladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Açık Kapı" uygulaması kapsamında öğrencileri makamında konuk etti.

Öğrencilerin sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve okul hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için başlatılan Açık Kapı'ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bizzat Rektör Taş'ın isteğiyle başlatılan uygulamanın ilk gününde 50 öğrenciyle görüşme gerçekleşirken, 3 saat sürmesi planlanan uygulama, öğrencilerin yoğun talebi nedeniyle 4 saat boyunca devam etti.

Dileyen öğrencileri tek tek, dileyenleri ise gruplar halinde kabul eden Rektör Taş, öğrencilerin üniversiteden beklentilerini ve yaşadıkları sorunları öğrenmek adına son derece faydalı bir uygulama gerçekleştiğini ifade etti. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun yüzlerinin güldüğünü ve üniversiteyle ilgili memnuniyet içerisinde olduklarını belirten Rektör Taş, kendisine iletilen sorunların çözümü noktasında adımlar attıklarını, iletilen tüm taleplerin notunun alındığını ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda düzenlemeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Gösterdikleri yoğun talep sebebiyle tüm öğrencilerine teşekkür eden Rektör Taş, uygulamanın yakın zaman içinde tekrarlanacağını ve öğrencileri makamında daha sık ağırlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA