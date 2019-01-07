Rektör Taş’tan yurt müjdesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Ankara temasları kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile bir araya geldi.

Ziyarette Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim gören öğrencilerin barınma sorunu gündeme geldi. Bozüyük'te eğitim veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu bünyesinde bin 100 öğrencinin bulunduğunu belirten Rektör Taş, ilçenin yurt ihtiyacını Genel Müdür Recep Ali Er'le paylaştı. Üniversitenin gelecek planlaması içinde Bozüyük'e fakülte kurmanın da bulunduğunu belirten Rektör Taş, ilçeye hem kız hem de erkek öğrenciler için yurt yapılması konusunda olumlu bir görüşme gerçekleştiğini ifade etti.

Rektör Taş, ziyarette gösterdikleri konukseverlik ve yurt sorununa ilişkin hassasiyetleri nedeniyle Recep Ali Er'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA