Rektör Turgut’tan kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanında kan bağış standı kuruldu.

Bağış standında gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak için Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a kan bağışında bulundu. Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında devam edecek olan kan bağışı kampanyasına akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı ile ilgili konuşan Rektör Turgut, kan bağışında bulunan personel ve öğrencileri tebrik ederek, "Kampanyaya katkı sunan personel ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Fırsat bulanların kan vermesi hem kendi sağlıkları hem de kan ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli. Aslında kan verebilmek bir mutluluktur. Çünkü sağlıklıysanız kan verebiliyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA