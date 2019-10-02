Rektör Uysal: "Yapılan ve yapılacak çalışmaların her zaman arkasında olacağız"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yapay Zeka ve Bilişim Teknolojileri Topluluğu (YAZTEM) öğrencilerini kabulünde yaptığı açıklamada, yapılan ve yapılacak çalışmaların her zaman arkasında olacaklarını ifade etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede topluluk üyesi öğrencilere topluluk danışmanı Araştırma Görevlisi Soydan Serttaş da eşlik etti. Topluluk üyeleri, üzerinde çalıştıkları sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik projesi, insansız hava araçları, Endüstri 4,0 ve nesnelerin interneti projeleriyle, üniversite için sağladıkları siber güvenlik ve sosyal medya hizmetleri hakkında Rektöre bilgi verdiler.

Rektör Kazım Uysal, devam eden proje ve hizmetler hakkındaki sunumlarından dolayı Soydan Serttaş'a ve topluluk üyelerine teşekkür etti ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak yapılan ve yapılacak çalışmaların her zaman arkasında olacaklarını ve öğrencilere bu hususta destek vereceklerini söyledi. Uysal, ayrıca topluluk olarak birimselleşme önerisinde de bulundu.

Topluluğun çalışmaları hakkında bilgi veren YAZTEM Başkanı Burak Yıldız, "20 Ekim tarihinden sonra YAZTEM, Türkiye geneline açılacak ve DPÜ ev sahipliğinde en güncel teknolojileri araştırmakta ve bu alanda çalışma yapan herkesi bir araya getirme amacını hayata geçirmek için oluşturduğu www.yaztem.org platrofumunu herkesin erişimine açacak. Bu alanda çalışma yapan tüm kurum, kuruluş ve kişileri bu platforma davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA