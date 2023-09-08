Rektör Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Uzun yeni görevleri dolayısıyla Rektör Kırışık'a tebriklerini iletti. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, bölgesel kalkınma odaklı ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yükseköğretim kurumlarının bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunun altını çizen Rektör Uzun, "Küreselleşmenin de etkisiyle şekillenen yeni bölge anlayışında yerel dinamikler ön plana çıkmış, bölgesel kalkınma temelli çalışmalar gelişim süreçlerinin itici gücü olmuştur. Üniversitelerimiz ise üstlendikleri misyon, sahip oldukları beşeri sermaye ve iş birliği modelleriyle daha etkin bir role bürünmüştür. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan iki üniversitemiz önemli çalışmalar yapmaktadır. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de iş birliği ve güç birliği yaparak değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık hocamıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Kırışık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Uzun'a yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)