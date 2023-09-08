Rektör Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Rektör Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Uzun yeni görevleri dolayısıyla Rektör Kırışık'a tebriklerini iletti. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, bölgesel kalkınma odaklı ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yükseköğretim kurumlarının bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunun altını çizen Rektör Uzun, "Küreselleşmenin de etkisiyle şekillenen yeni bölge anlayışında yerel dinamikler ön plana çıkmış, bölgesel kalkınma temelli çalışmalar gelişim süreçlerinin itici gücü olmuştur. Üniversitelerimiz ise üstlendikleri misyon, sahip oldukları beşeri sermaye ve iş birliği modelleriyle daha etkin bir role bürünmüştür. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan iki üniversitemiz önemli çalışmalar yapmaktadır. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de iş birliği ve güç birliği yaparak değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık hocamıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Kırışık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Uzun'a yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

Rektör Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti

Rektör Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Faciaya neden olan kamyonun freninde arıza yok
Faciaya neden olan kamyonun freninde arıza yok
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!