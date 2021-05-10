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Rektör Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Rektör Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Rektör Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rektör Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1120.50

Meslek Adı : Rektör Yardımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Genel Müdürler Ve Başkanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

 Güncel Meslek : EVET

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Rektör Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle) mesleği için “7322.46” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım) mesleği için “3122.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Rektör Yardımcısı Meslek Kodu “1120.50” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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