Rektör Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Rektör Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Rektör Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1120.50
Meslek Adı : Rektör Yardımcısı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar
Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler
Meslek Birim Grubu : Genel Müdürler Ve Başkanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Güncel Meslek : EVET
Rektör Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle) mesleği için “7322.46” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım) mesleği için “3122.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Rektör Yardımcısı Meslek Kodu “1120.50” olarak belirlenmiştir.