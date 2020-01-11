Rektör’den Kazakistanlı öğrenciye atalık jesti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi gören Kazakistan uyruklu öğrenci Timur Nüsüphan'ın yeni yürümeye başlayan oğlu için düzenlediği "Bağ Kesme" töreninde Nüsüphan ailesini yalnız bırakmadı.

Dünyanın farklı bölgelerinden lisans ve lisansüstü eğitim için Hitit Üniversitesi'ne gelen uluslararası öğrencileri, gerek akademik personel gerek üniversite yönetimi tarafından çeşitli vesilelerle ziyaret edilerek sorunları dinlenirken mutluluklarına da ortak olunuyor.

Kazakistan'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte Çorum'a gelen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim gören Timur Nüsüphan, yeni yürümeye başlayan oğlu Muhammet Emin için düzenlediği ve Türk kültüründe "köstek kesme", "tusau keser", "tuşoo kesüü" veya "duşak kesme" diye anılan ilk adım törenine, "ata" olarak Rektör Prof. Dr. Öztürk'ü davet etti.

Kazakistanlı öğrencinin davetini karşılıksız bırakmayan Prof. Dr. Öztürk, Nüsüphan ailesinin evinde düzenlediği ilk adın törenine katıldı. Törende Timur Nüsüphan'ın da dombra çaldığı etkinlikte, Kazakistan geleneksel kıyafeti giydirilen 1 yaşındaki Muhammet Emin'in ayağına önce ip bağlandı ve karşısına da dombra, kalem, anahtar konuldu. Adetlere göre daha sonra ailenin bir büyüğü veya bilge bir kişi tarafından kesilmesi gereken Muhammet Emin'in ayaklarına bağlanan ipi, rektör Öztürk, besleme ile kesti. Muhammed Emin, ayağındaki ipin kesilmesinin ardından ilk adımını atarak karşısına konulan hediyelerden dombrayı seçti.

Aldığı davetin kendisi için de çok özel ve anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, "Üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimiz başta olmak üzere hususen yabancı öğrencilerimizin kendilerini yalnız hissetmemesi bizim için önemli bir sorumluluktur" dedi.

"Biz bu yavrularımızı öğrencimiz olmaktan öte, evlatlarımız ve kendi ailemizin birer ferdi kabul ediyoruz" diyen Prof. Dr. Öztürk, "Öğrencilerimizin gönlünde ailenin bir ferdi gibi kabul edilmemiz bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır. Burada kıymetli evladımız Timur Nüsüphan'ın gözbebeği çocuğunun Bağ Kesme töreni için bulunuyoruz. Ömür boyu yürüyeceği hayat yolunun ilim, irfan, sağlık ve karakterlilik üzerine olmasını diliyorum. Allah bahtını açık, ömrünü uzun etsin." ifadelerini kullandı.

"Evladı yerine koyup bizi ve hanemizi şereflendirdi"

Hitit Üniversitesi öğrencisi Timur Nüsüphan da kilometrelerce uzaktan geldikleri Çorum'da kendisini yalnız hissetmediğini, Prof. Dr. Öztürk'ün, oğlunun ilk adım törenine davetini kabul ederek katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Tüm öğrenciler bana göre sayın hocamızın evlatlarıdır" ifadesini kullanan Nüsüphan, "Biz de Kazakistan'dan ilim tahsili yapmak için geldiğimiz Çorum'da değerli hocamızın babacan ve samimi tavırlarına muhatap olduk. Bizim geleneğimizde bağ kesme töreni çok önemlidir. Bunun anlamı evladımızın ömür yolunu sağlam adımlarla yürüyüp, karakterli, onurlu, vatanına ve milletine faydalı, ilim ve irfan sahibi olmasının kavli duasıdır. Bizi evladı yerine koyup bu davetimize icabet eden hocamız, bizi ve hanemizi şereflendirdi, kendisine minnettarız." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA