Rektörden lise öğrencilerine açılış dersi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, lise öğrencilerine açılış dersi verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite Eğitim Fakültesi işbirliği ile düzenlenen açılış dersi çerçevesinde ilk derse girerek öğrencilerle bir araya geldi. Uluslararası Tokat İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen etkinlikte Rektör DanışmanıDr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan ve şube müdürleri yer aldı.

"Araştırma yaparak dünyayı keşfettiği ve bilginin felsefi boyutlarını öğrendiği bir yerdir"

Rektör Yılmaz vermiş olduğu ilk derste lisenin üniversiteye gelmeden önceki son aşama olduğunu belirterek üniversite eğitiminde öğrencileri nelerin beklediğini anlattı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü konuşmasında, "Üniversite demek sadece bir meslek sahibi olunan ya da sadece ders verilen bir okul demek değildir. Üniversite demek öğrencilerin hem eğitim anlamında hem de sosyal anlamda kendini geliştirdiği, hem ülkenin geleceği hem de kendi geleceği hakkında düşünüp planlar hazırladığı, araştırma yaparak dünyayı keşfettiği ve bilginin felsefi boyutlarını öğrendiği bir yerdir" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)