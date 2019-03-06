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  3. Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu

Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof.

Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un yanı sıra aralarında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'nın bulunduğu rektörler, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile bir araya gelerek Rektör Hatipoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu

Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu

Kaynak: İHA

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