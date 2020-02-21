Rektörü Karacoşkun Millet Kütüphanesinin açılışına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Millet Kütüphanesi tam bir külliye olarak hizmet verecek. Törendeki konuşmasında, Burayı, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi ve bir kültür merkezi olarak tasavvur ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesinin "Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekan" olacağını ifade etti.

125 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlanan Millet Kütüphanesinde, 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Kaynak: İHA