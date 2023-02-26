Relebogile Mokhuoane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Relebogile Mokhuoane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Relebogile Mokhuoane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Relebogile Mokhuoane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Relebogile Mokhuoane 8 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Katlego Relebogile Mokhuoane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Relebogile Mokhuoane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Relebogile Mokhuoane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Relebogile Mokhuoane'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Relebogile Mokhuoane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Relebogile Mokhuoane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Relebogile Mokhuoane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Relebogile Mokhuoane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Aralık 2016 yılında FS Stars

12 Temmuz 2021 yılında Cape Town City

Relebogile Mokhuoane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Relebogile Mokhuoane şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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