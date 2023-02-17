Relu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Relu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Relu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Relu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Relu 9 Şubat 1998 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José María Relucio Gallego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Relu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Relu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Relu'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Relu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Relu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Relu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Relu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid U19

1 Ağu 2017 yılında Trival Valderas

1 Temmuz 2018 yılında Depor. Alavés B

20 Eylül 2018 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund II

31 Ağu 2020 yılında Getafe CF B

6 Temmuz 2021 yılında Atl. Levante

25 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

Relu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Relu şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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