Relu Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Relu Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Relu Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Relu Stoian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Relu Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Relu Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Relu Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Relu Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Relu Stoian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Relu Stoian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Relu Stoian 1 Mart 1996 tarihinde Voluntari şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Relu Marian Stoian şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Relu Stoian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Relu Stoian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Relu Stoian'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Relu Stoian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Relu Stoian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Relu Stoian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Relu Stoian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Honvéd II

1 Ağustos 2015 yılında ACS Berceni

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2016 yılında Juventus Buk.

6 Eylül 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

Relu Stoian kimdir

Relu Stoian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Relu Stoian şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Relu Stoian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Relu Stoian nereli

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