Rely Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rely Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rely Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rely Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rely Fernandez 1 Kasım 1997 tarihinde Iparía şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Rely Henrry Fernández Manzanares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rely Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rely Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rely Fernandez'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rely Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/relyfernandez27/

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Rely Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rely Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Rely Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rely Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında UTC

Rely Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rely Fernandez şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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