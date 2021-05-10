Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8153.19

Meslek Adı : Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Birim Grubu : Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; remayöz makinesini dikime hazırlayan, dikim öncesi hazırlıkları yapan, çeşitli örgü tekniklerine uygun may takibi ile model parçalarını birleştiren, ölçüm yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek

Görev ve İşlem Basamakları :

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

b) İş organizasyonu yapmak

c) İş öncesi hazırlıkları yapmak

d) Makinenin temizlik işlemlerini yapmak

e) Makineyi yağlamak

f) Teknik föyü incelemek

g) Ürün parçalarını incelemek, hata ve eksikleri tespit etmek

h) Remayöz makinesini dikişe hazırlamak

i) Model parçalarını birleştirmek

j) İşaretleme yapmak

k) Ürün oluşturmak

l) Ölçü kontrolü yapmak

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi) mesleği için “2653.15” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) mesleği için “3122.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Meslek Kodu “8153.19” olarak belirlenmiştir.