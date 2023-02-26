Remember Adomako Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remember Adomako Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remember Adomako Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remember Adomako Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remember Adomako Boateng 15 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remember Adomako Boateng Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Remember Adomako Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Remember Adomako Boateng'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Remember Adomako Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remember Adomako Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remember Adomako Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remember Adomako Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2021 yılında Accra Lions

Remember Adomako Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remember Adomako Boateng şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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