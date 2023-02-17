Remi Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remi Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remi Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remi Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remi Matthews 10 Şubat 1994 tarihinde Gorleston şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Remi Luke Matthews şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remi Matthews Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Remi Matthews, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Remi Matthews'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Remi Matthews Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Remi_matthews

http://www.instagram.com/remimatthews/

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Remi Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remi Matthews isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Remi Matthews Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remi Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Norwich

27 Kasım 2014 yılında Burton Albion

27 Aralık 2014 yılında Norwich

6 Temmuz 2015 yılında Burton Albion

3 Ocak 2016 yılında Norwich

24 Mart 2016 yılında Doncaster Rov.

31 Mayıs 2016 yılında Norwich

16 Temmuz 2016 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2017 yılında Norwich

20 Ekim 2017 yılında Plymouth Argyle

31 Mayıs 2018 yılında Norwich

12 Ağu 2018 yılında Bolton

5 Ocak 2019 yılında Norwich

18 Ocak 2019 yılında Bolton

21 Ağu 2020 yılında Sunderland

12 Temmuz 2021 yılında Crystal Palace

27 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2023 yılında Crystal Palace

Remi Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remi Matthews şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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