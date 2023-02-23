Remigiusz Szywacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remigiusz Szywacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remigiusz Szywacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remigiusz Szywacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remigiusz Szywacz 7 Kasım 1995 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Remigiusz Szywacz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remigiusz Szywacz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ireneusz Hurwicz yapmaktadır. Remigiusz Szywacz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Remigiusz Szywacz'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Remigiusz Szywacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remigiusz Szywacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remigiusz Szywacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remigiusz Szywacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Wisla Krakow II

1 Temmuz 2015 yılında Motor Lublin

26 Şubat 2016 yılında Kotwica

3 Ocak 2017 yılında GKS Tychy

7 Şubat 2018 yılında Stomil

17 Aralık 2018 yılında GKS Tychy

23 Ocak 2019 yılında Garbarnia

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia Grudz.

14 Ağustos 2020 yılında Korona Kielce

10 Ocak 2022 yılında Ruch Chorzow

Remigiusz Szywacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remigiusz Szywacz şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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