Remo Arnold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remo Arnold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remo Arnold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remo Arnold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remo Arnold 17 Ocak 1997 tarihinde Sursee şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remo Arnold Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Remo Arnold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Remo Arnold'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Remo Arnold Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Remo Arnold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remo Arnold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remo Arnold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında FC Luzern

1 Ocak 2020 yılında FC Winterthur

Remo Arnold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remo Arnold şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Remo Arnold Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Knutwil, FC Luzern

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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