Remus Bobocea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remus Bobocea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remus Bobocea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remus Bobocea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remus Bobocea 11 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Remus Grigore Bobocea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remus Bobocea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına - tarihinde katılmıştır. Remus Bobocea'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Remus Bobocea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remus Bobocea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remus Bobocea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remus Bobocea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remus Bobocea şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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